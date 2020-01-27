تعاون أمني عسكري لتأمين “بير التوتة”

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تشهد ضاحية “بير التوتة” بـ وادي الربيع، تأمينا من قِبل قوات الجيش الوطني والمكتب المحلي للأمن والشرطة وبالتعاون مع جهاز المرور بمدينة قصر بن غشير، لضبط الأمن والحركة وحماية عموم المنطقة من أي خروقات قد تحدث فيها.

بدأت عملية التأمين لضاحية “بير التوتة” منذ أن أعلن الجيش الوطني السيطرة عليها، قبل 8 أشهر، ضمن عملية عسكرية لبسط الأمن في كل ليبيا، وإنهاء الفوضى التي امتدت لسنوات.

ويقوم المكتب المحلي للأمن بقصر بن غشير وبالتنسيق مع شرطة ترهونة بتوزيع الدوريات داخل منطقة بير التوتة لظبط السيارات المخالفة والهجرة غير القانونية وتأمين الطريق الرابط بين قصر بن غشير و “بير العالم” و “بير التوتة”.

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