مدارس “الغريفة” تستلم صكوك الميزانية التشغيلية

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شهدت مدرسة عمر المختار في بلدة “ابريك”، توزيع الصكوك التشغيلية على مديري المدارس الأساسية والمتوسطة -“ابتدائي-إعدادي-ثانوي”- على مستوى مراقبة تعليم بلدية الغريفة، ضمن تنفيذ ما أقرته وزارة التعليم بحكومة الوفاق.

حضر عملية التسليم مراقب التعليم ومديرو المدارس ومديرو مكاتب مراقبة التعليم والأقسام التابعة لها، شملت 32 مدير مدرسة للمرحلة الأساسية والثانوية، إضافةً إلى رياض الأطفال.

وسيتم تباعاً صرف القيم النقدية حسب البنود المعدة من قبل مراقبة التعليم، لتشمل النظافة والصيانة الخفيفة ومواد الامتحانات وإيجارات النقل، إضافةً إلى مستلزمات النشاط المدرسي – حسب ما أفاد به مراقب تعليم بلدية الغريفة مسعود واسلي.

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