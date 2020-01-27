بدء المسابقة المنهجية لمدارس غدامس

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شهد مسرح مدرسة عبدالرحمن البوصيري في مدينة غدامس فعاليات المسابقة المنهجية العلمية على مستوى مدارس بلدية غدامس..واستهلت المسابقة بالتنافس بين طلبة الفصل السادس لمدرستي شهداء غدامس و مدرسة الانطلاق.

وتتزامن المنافسات مع اقتراب امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الجاري 2019-2020 بإشراف و تنظيم فريق رواد الخير للعمل التطوعي، بالتعاون مع مكتب التفتيش التربوي غدامس، للموسم الثالث على التوالي.

تتواصل المسابقة على مدار 3 أسابيع وتشمل طلبة المدارس من الابتدائي إلى مرحلة الشهادة الثانوية بشقيها الأدبي والعلمي .

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