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بدء المسابقة المنهجية لمدارس غدامس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

شهد مسرح مدرسة عبدالرحمن البوصيري في مدينة غدامس فعاليات المسابقة المنهجية العلمية على مستوى مدارس بلدية غدامس..واستهلت المسابقة بالتنافس بين  طلبة الفصل السادس لمدرستي شهداء غدامس و مدرسة الانطلاق.

وتتزامن المنافسات مع اقتراب امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الجاري 2019-2020 بإشراف و تنظيم فريق رواد الخير للعمل التطوعي، بالتعاون مع مكتب التفتيش التربوي غدامس، للموسم الثالث على التوالي.

تتواصل المسابقة على مدار 3 أسابيع وتشمل طلبة المدارس من الابتدائي إلى مرحلة الشهادة الثانوية بشقيها الأدبي والعلمي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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