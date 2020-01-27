مستشفى البيضاء يدعو منتسبيه لأخذ التطعيمات

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أصدر مستشفى الثورة المركزي التعليمي في مدينة البيضاء مرسوماً يدعو بموجبه كافة الأطقم الطبية والطبية المساعدة والموظفين العاملين به أن يتوجهوا إلى أقسام المستشفى التي حُددت بها التطعيمات الخاصة بالانفلونزا الموسمية.

وأحاطت إدارة المستشفى العاملين علماً بتوفر التطعيمات ابتداء من يوم الاثنين في إطار إجراء وقائي حرصاً على سلامتهم جميعا- حسب ما نشرته الإدارة على صفحتها الرسمية.

كما أشارت إدارة المستشفى إلى أن تطعيمات المواطنين موجودة لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية، منوهة إلى أن الجرعة المقصودة في المنشور تخص المخالطين للمرضى من الطواقم الطبية فقط،بعد ظهور حالات الانفلونزا الموسمية في الأيام الماضية وإيوائها داخل المستشفى، ملفتة إلى أن مواعيد إعطاء تطعيمات العاملين بالمستشفى ستكون يومياً في الفترة مابين 10 صباحاً إلى العاشرة مساء.

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