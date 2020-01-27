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الهلال الأحمر طرابلس يستلم جُثمانين من مستشفى ترهونة  

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استلم الهلال الأحمر الليبي فرع طرابس عدد جثمانين اثنين من مستشفى ترهونة العام ،يُرجح أنهما من قتلى المعارك الدائرة حول العاصمة.

وأفاد الهلال الأحمر طرابلس على صفحته الرسمية أن المهمة نفذها فريق البحث عن المفقودين وإعادة الروابط الأسرية التابع للفرع الذي قام من فوره بتسليم الجثمانين إلى دار الرحمة الخاص بمستشفي شارع الزاوية في طرابلس.

وأكد الهلال الأحمر الذي أورد الخبر على أن الفريق لايزال يعمل بحياده التام وبتطوعه الخالص على إكرام الجثامين وتسليمها لذويها في إطار فروع جمعية الهلال الأحمر في كل الربوع الليبية وما دأبت عليه من حياد في الكوارث والصراعات ، استناداً للمبادىء الإنسانية للهلال الأحمر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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