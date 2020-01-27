ملتقى في بنغازي حول هوية المدينة

متابعة|218

نظمت الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني في مدينة بنغازى ملتقى بعنوان “مدينتي هويتي”، تحت شعار “لتواصل ثقافي علمي بين جميع مؤسسات الدولة الليبية”.

احتضنت مدرسة المداد الملتقى وهدف إلى إبراز الهوية المحلية للمدن الليبية والتأكيد على أصالتها و العمل على حمايتها من التحولات العشوائية، لتكون نموذجاً لمدينة تخدم مواطنيها وتحقق لهم الأمان والرفاهية والحياة الصحية.

واستضاف الملتقي نخبة من رواد الثقافة من مختلف قطاعات الدولة واستعرض عدد من المشاركين ورقاتهم ومنها “دور النشاط المدرسي في التواصل الثقافي والعلمي”، إضافةً لورقات اهتمت أكثر بمواضيع الهوية وإبراز ثقافة المدينة من خلال شخصياتها الفنية والثقافية والرياضية .

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