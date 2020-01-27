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ندوة الشراكة المجتمعية في جالو واجخرة

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

شهدت قاعة المركز الثقافي في مدينة جالو بمنطقة الواحات، فعاليات برنامج الشراكة المجتمعية والتي انتظمت على مدار يومين ، على مستوى المدينتين المتجاورتين جالو واجخرة.

هدفت الندوة-حسب القيمين على البرنامج- إلى التعريف بالشراكات المحلية ودورها في بناء وتطوير النظم الإدارية في المدينة والمساهمة في حلحلة بعض المشاكل والمختنقات والمحافظة على السلم المجتمعي.

وقالت مديرة مكتب الثقافة جالو “إن هذه الندوة ستساهم في تشجيع الشراكات المحلية على التعاون والاستفادة من تبادل التجارب، مُشيرةً إلى بناء علاقات مشتركة بين أعضاء الشراكات المحلية وآليات التعاون بين الشراكات في ايجاد الحلول للمشاكل ذات الطابع المشترك منها المجالات الخدمية التي تقدمها المجالس البلدية وسبل التعاون معها ووضع خطة عمل والسير عليها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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