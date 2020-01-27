مناقشة استعدادات تنظيم الامتحانات في اجتماع «تعليم الوفاق»

تعقد وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، اجتماعها الموسع الأول للعام الجاري، برئاسة وزير التعليم محمد عماري، والذي سيشهد مناقشة عدة ملفات منها، مناقشة استعدادات المركز الوطني للامتحانات ومراقبات التعليم لتنظيم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي.

وسيبحث الاجتماع أيضا الموقف العام لتسوية الأوضاع المالية ومرتبات المنتسبين الجدد، في حضور لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وسيقدم تقرير بشأن سير الدراسة من كل مراقبة تعليم، كما سيستعرض تقرير إدارة الاحتياط العام عن سير عمل لجنة الإشراف على الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية.

وسيعرض الاجتماع تقرير إدارة النشاط المدرسي عن مراحل تنفيذ خطة النشاط المدرسي هذا العام، وتقرير مصلحة التفيتش التربوي عن خطة عملها واستكمال بناء هياكلها، إضافة إلى تقرير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم حول خطته العام 2020.

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