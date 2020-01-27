رئيس هيئة كهرباء الحكومة الليبية يناقش مشاكل كهرباء مدينة سرت

سرت 27 يناير 2020 (وال) _ استقبل معالي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المهندس فخري المسماري، أمس الأحد، بمكتبه في مدينة بنغازي، أعضاء المجلس التسييري لبلدية سرت.

هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة: إن رئيس الهيئة ناقش مع الحاضرين مشاكل الشبكة الكهربائية بالمدينة، وكيفية وضع الحلول العاجلة لها، من أجل حل كافة إختناقات الشبكة داخلها.

وقال المتحدث إن الاجتماع حضره المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري، ورئيس مجلس الإدارة بالشركة المهندس محمد الأشهب.

وأضاف إنهُ تم خلال الاجتماع عرض قرار المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء رقم ( 2 ) لسنة 2020، لمعالجة مشاكل الشبكة بالمدينة منذ سنة 2011، و هذا القرار الذي لقى ترحيب من قبل رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية سرت.

وتابع المتحدث باسم الهيئة تم عرض الإحتياجات المحالة من قبل لجنة الأزمة بالمدينة، وإحالتها إلى السيد المدير التنفيذي لإصدار توجيهاته بالخصوص.

وفي ختام اللقاء ثَمن الاخوة في المجلس التسييري لبلدية سرت، المجهودات التي تقوم بها الهيئة العامة للكهرباء والإدارة التنفيذية المنبثقة عنها، من أجل حل كافة مشاكل الكهرباء.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات يقوم بها رئيس الهيئة، من أجل حل كافة مشاكل الكهرباء في كل المدن والمناطق في ليبيا‎. (وال _ سرت) ف م / ه ع

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