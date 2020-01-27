اخبار ليبيا الان

صوان: على الرئاسي الاستنفار إعلاميًا ودبلوماسيًا بعد خرق وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 12 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، محمد صوان، أنه على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وكل الجهات الرسمية الاستنفار إعلاميًا ودبلوماسيًا بعد الخرق الواضح لوقف إطلاق النار من قبل قوات حفتر، حسب قوله .

صوان أضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة “ليبيا بانوراما”، العمل “الغوغائي” لوقف إنتاج وتصدير النفط أشم وراءه رائحة الدول الداعمة لحفتر بعد أن أحدثت الاتفاقية مع تركيا توازنا وأصبح الحسم العسكري بعيد المنال”.

وتابع أن كلام المتحدث باسم قوات الجيش اللواء أحمد المسماري وإعلانه بأن الحل عسكري وليس سياسيًا يضع المجتمع الدولي على المحك، مُستدركًا “لابد أن نحيي الأبطال الذين تصدوا لهجوم حفتر الغادر”.

وكان أبناء القبائل والمدن الليبية المتواجدين بميناء الزويتية النفطي، أعلنوا في وقت سابق، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتية، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.

ومن جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن قوات تابعة للمشير خليفة حفتر، أغلقت أبرز موانئ النفط الواقعة في المنطقة الشرقية، موضحة أن هذه الواقعة ستتسبب في خسائر بإنتاج النفط الخام قدرها 1.2 مليون برميل في اليوم، وخسائر ماليّة تقدّر بحوالي 77 مليون دولار في اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اى استنفار ياحمار انه انتحار لكم بدلا من السجون والزفة اياها .فالارض تضيق عليكم بالتدريح واصبحت مصراطة محاصرة من جميع الجهات وفى اى لحظة سنفاجئ بتحريرها مثل سرت فالمناطق المحيطة بسرت داعمة للجيش الوطنى وعانت من ظلم الخوان المصاريت وينتظرون القصاص فوصول الجيش الى تاورغاء مع دعم بنى وليد وابناء سرت سيصبح خوان مصراطة سلاطة

    رد

  • المشكلة في أمثالك يا صوان لأنك امريكي فإنكم تتسابقون لإرضاء أمريكا بمن يدمر ليبيا أكثر
    انتم أو حفتر
    لعنكم الله

    رد

  • ربنا يفتح عليك ما ورد فى قوله تعالى : حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

    ولفظ ” حتى ” فى قوله – تعالى – ( حتى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ . . . ) يقصد به ابتداء الكلام ، وإذا الأولى شرطية ، والثانية وهى قوله ( إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ) رابطة للجواب .

    أى : هم مستمرون على جحودهم وعنادهم ، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد من أبواب عذاب الآخرة المعد لهم إذا هم فيه مبلسون ، أى : ساكتون من شدة الحيرة وآيسون من كل نجاء . يقال : أبلس فلان إبلاساً ، إذا سكت فى حيرة ويأس من الخلاص مما هو فيه من عذاب وبلاء .

    وقريب من هذه الآيات فى المعنى قوله – تعالى – : ( إِنَّ شَرَّ الدواب عِندَ الله الصم البكم الذين لاَ يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِمْ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ) وقوله – عز وجل – : ( بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) وقوله – سبحانه – : ( وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إلى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بالبأسآء والضرآء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فلولا إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ ولكن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشيطان مَا كَانُواّ يَعْمَلُونَ ).

    رد