عقيلة صالح يلتقي برلماني مصري لبحث الأزمة الليبية

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الأحد، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالهادي الحويج، وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، لبحث توحيد المواقف بين المجلسين الليبي والمصري حول التحديات التي تواجهها المنطقة العربية عامة وليبيا خاصة بعد القرار التركي السافر بالتدخل في الشأن الليبي ودعمه للإرهاب والمليشيات المسلحة التي تقوض أمن واستقرار ليبيا.

من جهته أشاد صالح، بالدور الذي تلعبه جمهورية مصر العربية لدعم محاربة الارهاب في ليبيا باعتبار أن الشعبين تربطهم روابط تاريخية قوية.

وبدوره أشاد عضو مجلس النواب المصري، بالأمن والاستقرار التي تشهده المناطق الخاضعة لسلطة مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه والقوات المسلحة العربية الليبية.