«كهرباء الموقتة» تعد بحل مشكلات الشبكة في سرت

وعدت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة بحل مشكلات الشبكة في مدينة سرت، والتي تراكمت منذ العام 2011، منوهة بإصدارها قرارا في هذا الشأن، يحمل رقم 2 العام 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة فخري المسماري، مع أعضاء المجلس التسييري لبلدية سرت، حيث ناقش معهم مشكلات الشبكة الكهربائية في المدينة، وكيفية وضع الحلول العاجلة لها، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء في البيضاء، اليوم الإثنين.

وتناول الاجتماع احتياجات لجنة الأزمة في المدينة، وإحالتها إلى المدير التنفيذي بالهيئة لإصدار توجيهاته بالخصوص.

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