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معزب: الحديث عن الحسم العسكري في طرابلس مجرد أحلام

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب الحديث عن حل الأزمة عبر الحسم العسكري في طرابلس بأنه مجرد “أحلام“.

معزب أشار في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إلى أن الجيش الليبي بدأ حملته منذ 10 أشهر على العاصمة ولم يحسم الأمر بسبب الكتلة السكانية الكبيرة في طرابلس والغرب التي هي على أتم الاستعداد لمحاربة هذا الجيش لآخر قطرة دم حسب زعمه.

وقال إنه للأسف مخرجات برلين كانت مخيبة للآمال بعد عدم إلزام طرفي الصراع بالجلوس لطاولة تفاوض واحدة للبحث عن حل وإصدار قرار بتوقف كل الأعمال القتالية.

كما نوّه إلى أن المؤتمر اكتفى بتشكيل لجان كلجنة العسكريين التي أثارت غضب الليبيين وأشعرتهم بأن بلادهم أمام مساعي تقسيم دولي، مؤكداً على أنه لا يستبعد الحل السياسي لكن سيحدث ذلك حرب تستنزف قدرات الطرفين البشرية والمادية.

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • امك القحبة ياتركي ياخاين ياعميل سوف نقوم بتجنيد متطوعين لعمليات التصفية للكلاب الضالة امثالك
    ولن تكون لكم راحةًحتي في دول اوروبا وامريكا

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  • للأسف انت احد الوجوه القميئة التي ساهمت في اتفاق الصخيرات المشئوم والذي اوصل البلاد لما فيه اليوم من اقتتال وفوضي ….. الشخصيات الجدلية مثلك لايملكون اي حل بل يجيدون فقط صب الزيت علي النار الوطن يضيع وانتم تبحرون عكس التيار المتضرر الاكبر هو المواطن البسيط الذي هجر وقتل اما انتم فلديكم من المال المنهوب ما يكيفيك لتعيشوا بسعادة ما تبقي لكم من ايام بائسة كفاكم استخفاف بعقول الناس فليبيا 2011 ليست ليبيا 2020

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  • اى احلام ياحمار والجيش الوطنى بالفعل فى طرابلس وكل مؤسسات الدولة فى مرمى نيرانه والاستنجاد بمرتزقة من سوريا دليل افلاس مليشيات مصراطة وانت تعلم ياحمار ان اهل طرابلس داعمين للجيش الوطنى وبشهادة احد تجار مصراطة الذى اكد رفض شباب طرابلس القتال مع المصاريت وكلامه صحيح بدليل الاستعانة بمرتزقة سوريين واتراك لحماية السراج وعصابته من غضب الشعب الليبى ولكن بعد اغلاق النفط سيسقط حتما لانه لن يجد تمويل للمرتزقة والحل فى طرابلس عسكرى ودخول الجيش الوطنى طوعا او كرها اى بالاستسلام او الانتحار ياحمار

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