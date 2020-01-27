معزب: الحديث عن الحسم العسكري في طرابلس مجرد أحلام

ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب الحديث عن حل الأزمة عبر الحسم العسكري في طرابلس بأنه مجرد “أحلام“.

معزب أشار في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إلى أن الجيش الليبي بدأ حملته منذ 10 أشهر على العاصمة ولم يحسم الأمر بسبب الكتلة السكانية الكبيرة في طرابلس والغرب التي هي على أتم الاستعداد لمحاربة هذا الجيش لآخر قطرة دم حسب زعمه.

وقال إنه للأسف مخرجات برلين كانت مخيبة للآمال بعد عدم إلزام طرفي الصراع بالجلوس لطاولة تفاوض واحدة للبحث عن حل وإصدار قرار بتوقف كل الأعمال القتالية.

كما نوّه إلى أن المؤتمر اكتفى بتشكيل لجان كلجنة العسكريين التي أثارت غضب الليبيين وأشعرتهم بأن بلادهم أمام مساعي تقسيم دولي، مؤكداً على أنه لا يستبعد الحل السياسي لكن سيحدث ذلك حرب تستنزف قدرات الطرفين البشرية والمادية.

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