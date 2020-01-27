لجنة الدفاع بمجلس النواب تثمن الموقف التونسي الرافض للعدوان التركي على ليبيا

طبرق-العنوان

ثمنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب موقف تونس الرافض للعدوان التركي على ليبيا؛ والرامي إلى مصادرة حرية واستقلال شعوب المنطقة ونهب ثرواتها، وفق البيان.

وقال اللجنة في بيانها “إن العدوان التركي على ليبيا استباح حرمة الدم الليبي والعربي من أجل تحقيق أحلامه وأطماعه الاستعمارية الهادفة إلى لمصادرة حرية واستقلال شعوب المنطقة ونهب ثرواتها ومقدراتها”.

ودعت لجنة الدفاع الشعب التونسي إلى الاصطفاف إلى جانب الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والقوات المسلحة التي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم ودول الجوار.

وأشارت اللجنة إلى المحاولات المتكررة لمن وصفتهم بقادة العدوان التركي وأعوانهم للاستعانة بالمرتزقة والإرهابيين وإرسالهم إلى ليبيا عبر رحلات بحرية وجوية للسيطرة على ليبيا أولا ودول جوارها لاحقا.