الشلوي لمعيتيق : لقاءاتك لا معني لها، العالم يعترف بالقوى !

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علق عضو المؤتمر الوطني العام عن درنة سابقًا عبد الفتاح الشلوي على الاجتماع الذي عقده نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، مع القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هوبتن .

الشلوي قال في تعليق له على منشور لأحمد معيتيق على تويتر أن «العلم يعترف بالقوى على الأرض، وكل هذه اللقاءات التي تخوضوها لامعني لها ولاقيمة» موضحاً أن مادامت حكومة الوفاق في وضع دفاع لايمكن فعل شئ على الساحة الدولية، ولن تجدي نفع كل هذه اللقاءات .

يأتي هذا بعد أن التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، أمس الأحد، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هوبتن، لبحث مستجدات وتطورات الأوضاع في الأزمة الليبية.

إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي ، ذكرت أن اللقاء تركز على مؤتمر برلين ودور المملكة المتحدة في اللقاءات التي أجريت فيه، بالإضافة إلى قدرة المجتمعين على ضمان استمرار هدنة وقف إطلاق النار التي خرقتها القوات المعتدية، حسب البيان.

وتابعت إدارة التواصل والإعلام، أن معيتيق شدد على أن الاستمرار في قفل الموانئ النفطية ستكون له تداعياته السلبية ليس على ليبيا، فقط بل على المنطقة بالكامل، موضحة أنه حث على ضرورة أن يلعب مجلس الأمن دوره في هذا الشأن.

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