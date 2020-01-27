الاعتداء بالسرقة على دائرة توزيع الكهرباء بالجفارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن مجموعة خارجة عن القانون قامت أمس الأحد، بسرقة الخط الغربي من 30 الناصرية بدائرة توزيع الناصرية بالجفارة تقدر بمسافة 3500 متر سلك نحاس والتي تغذي نحو 6 محولات مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدة منازل بمنطقة الناصرية.

وأوضحت الشركة، أنه تم أيضا الاعتداء على خط معهد النفط من 30 الحشان بدائرة توزيع النجيلة وسرقة أسلاك الكهرباء تقدر بمسافة 1000 متر التي تغذي نحو 4 محولات مما تسبب ذلك في انقطاع الكهرباء عن منطقة النجيلة، مناشدة الجهات الاعتبارية في بلدية الجفارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة.

كما أعلنت الشركة، إخلاء مسؤوليتها عن انقطاع الكهرباء نتيجة هذا “العمل الإجرامي الذي لا يمت للإنسانية بأي صلة سوى مقابل حفنة من الدينارات واغراق أحياء بكاملها في ظلام دامس ولعدة أيام”.