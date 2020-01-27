الثني : النظام السابق جزء من تاريخ ليبيا ولم نقصد الإساءة لأنصاره فهم مكون أساسي

ليبيا – أصدر رئيس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني ردًا توضحيًا حول التصريحات التي أدلى بها على قناة سكاي نيوز العربية، يوم الخميس الماضي وتطرق فيها للنظام السابق بشكل حاد استغلته جماعة الإخوان المسلمين وقنواتها بشكل تحريضي .

وأضاف الثني في الرد الذي تحصلت عليه المرصد من الناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي أن بعض التصريحات قد أسيء فهمها وإنما كانت في معرض الحديث عن البنية التحتية التي لم تكن في الصورة المثلى لها وتعرضت للدمار والخراب أثناء الحرب ولا نقصد فيها الإساءة إلى النظام السابق أو أنصاره أو التيار الذي يمثله فهم جزءا من تاريخ ليبيا ومكون أساسي من مكونات الوطن.

وبيّن قائلاً ؛ ” معركتنا اليوم هي معركة وطن وليست أيدولوجيات أو أفكار فالمعركة ضد الإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون معركة واجبة من أجل تحرير ليبيا من المليشيات واستعادة السيادة والكرامة للوطن لنحتكم جميعا لإرادة الشعب الليبي دون سواه”.

وقال ؛ “ولذلك فإنني ومن واجب مسؤوليتي الأخلاقية والقانونية بصفتي رئيس وزراء لكل الليبيين على حد سواء لا فرق بين توجه أو تيار أو فكر سياسي”

وختم الثني بالقول : ” نعمل معًا لليبيا الجديدة دون إقصاء أو مغالبة أو تهميش بين مكونات شعبنا الليبي الآبي الصابر الصامد في وجه محاولات الغزو التركي أو سواه، وإننا كما عهدتمونا نعمل معًا بكل ما أوتينا من جهد وقوة لرفعة هذا الوطن حرًا عزيزًا مهابًا ينعم مواطنوه بالرفاه والأمان والاستقرار”.

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية