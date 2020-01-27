أطباء بلا حدود تعلن إنقاذ 102 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية، اليوم الاثنين، إنقاذ 184 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 102 تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية والـ 82 الآخرين في المياه الإقليمية التابعة لمالطا.

وأوضحت المنظمة، أن عمليات الإنقاذ تمت عبر الفرق والسفن لمدة تصل إلى 72 ساعة.

يشار إلى أن ليبيا تعد محطة للمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة يأتون من دول إفريقية عبر الصحراء الليبية، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير شرعية، حيث تعاني الجهات الأمنية في ليبيا المتمثلة في أجهزة الهجرة نقصا كبيرا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.