بسبب فيروس كورونا.. الخارجية الليبية تدعو المواطنين إلى تأجيل سفرهم للصين  

بنغازي-العنوان

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم الاثنين، المواطنين إلى تأجيل السفر لجمهورية الصين الشعبية إلا في حالات الضرورة القصوى؛ بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

كما دعت الوزارة كافة المواطنين المتواجدين في الخارج إلى اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظا على سلامتهم، مشيرة إلى أن هذه الدعوة جاءت على خلفية ما تشهده عدة دول من انتشار لفيروس الالتهاب الرئوي الجديد “كورونا”، وحرصا من وزارة الخارجية على سلامة المواطنين.

وارتفع عدد الوفيات في الصين إلى 80 شخصاً، بينما سجلت 2744 إصابة في البلاد، بينها رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، فيما كان عد المصابين أمس ألفي شخص. كما تضاعف عدد حالات الاشتباه بإصابات خلال 24 ساعة إلى نحو ستة آلاف شخص.

وتوفي 24 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوباي التي عاصمتها ووهان. لكن لم يجر تأكيد أي حالة وفاة جراء الفيروس خارج هذه المنطقة. بالإجمال، يوجد 56 مليون شخصاً معزولون عن العالم في هوباي بسبب الإجراءات الهادفة لاحتواء المرض.

وأعلنت عدة مدن كبرى شمال الصين مثل بكين وتيانجين وتشيان تعليق عمل خطوط الحافلات الطويلة التي تربطها بأجزاء أخرى في البلاد. وفي شرق الصين، اتخذت مقاطعة شاندونغ التي يبلغ عدد سكانها مئة مليون نسمة الإجراء نفسه.