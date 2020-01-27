الدرسي: مجلس النواب لا يعول على الحوار السياسي المرتقب في جنيف

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أنه لا يعول كثيراً على الحوار السياسي في جنيف الذي سيعقد برعاية البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

الدرسي أرجع خلال مداخلة له عبر برنامج “LIVE” على قناة NEWS 218″” أمس الأحد سبب عدم تعويله على الحوار السياسي إلى التشابه بين ملتقى جنيف والملتقيات السابقة والمؤتمرات الماضية بخصوص الأزمة الليبية التي تمت في غدامس وجنيف والصخيرات وباريس وباليرمو وبرلين.

وأشار إلى أن هناك توافق داخل مجلس النواب على الأسماء التي ستشارك كما ذكر أن البرلمان سيجتمع اليوم الإثنين للتباحث في مخرجات لقاء النائب الأول مع نائبة رئيس البعثة للشؤون السياسية.

وفي خضم الحديث عن الأفق السياسي وإمكانية العودة للمسار التفاوضي، قال عضو مجلس النواب إن البرلمان يشارك بنية صادقة في كل الحوارات السياسية لكن في نهاية المطاف لا توجد أي نتيجة تذكر ولا يتم تحقيق تقدمات إلى الأمام.

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