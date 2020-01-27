اخبار ليبيا الان

حتى يفتح الله بيننا وبين القوم الظالمين .. السباعي: على “السراج” إعلان حالة النفير القصوى

تم النشر منذُ 11 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 متابعات

رأى العضو المُقاطع لمجلس النواب، علي السباعي، أنه يجب الضغط على رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، لإعلان حالة النفير القصوى في ليبيا.

السباعي قال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “على القوى العسكرية الفاعلة في الأرض أن تضغط على فائز السراج باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة لإعلان حالة النفير القصوى، وتسخير كافة موارد الدولة لخدمة المعركة الحاسمة، حتى يفتح الله بيننا وبين القوم الظالمين”.

وتابع أن أي حديث عن حلول سياسية، أو جنيف، أو هدنة، أو نحو ذلك، في ظل هذه الحشود والأرتال والجبهات المفتوحة، هي خيانة مكتملة الأركان، مُستدركًا “أما ما يُعرف بالمجتمع الدولي، فلن يتدخل إلا ليساهم في هزيمتك، أو ليعزلك عن حليفك التركي”،  حسب قوله.

ومن المرتقب انطلاق قمة ليبية جديدة في مدينة جنيف السويسرية، نهاية شهر يناير الجاري من أجل تشكيل حكومة جديدة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين الذي عقُد يوم الأحد الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ربنا يفتح لكم باب جهنم كما فى قوله تعالى : حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

    وفظ ” حتى ” فى قوله – تعالى – ( حتى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ . . . ) يقصد به ابتداء الكلام ، وإذا الأولى شرطية ، والثانية وهى قوله ( إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ) رابطة للجواب .

    أى : هم مستمرون على جحودهم وعنادهم ، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد من أبواب عذاب الآخرة المعد لهم إذا هم فيه مبلسون ، أى : ساكتون من شدة الحيرة وآيسون من كل نجاء . يقال : أبلس فلان إبلاساً ، إذا سكت فى حيرة ويأس من الخلاص مما هو فيه من عذاب وبلاء .

    وقريب من هذه الآيات فى المعنى قوله – تعالى – : ( إِنَّ شَرَّ الدواب عِندَ الله الصم البكم الذين لاَ يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِمْ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ) وقوله – عز وجل – : ( بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) وقوله – سبحانه – : ( وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إلى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بالبأسآء والضرآء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فلولا إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ ولكن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشيطان مَا كَانُواّ يَعْمَلُونَ ).

    رد

  • افتح مؤخرتك للمليشيات السورية لتثبت لهم انك من الاخوان المثليين اما امك فتفتح كسها للقوم الظالمين العثمانيين ليجاهدوا بالنياكة عنكم ياديوث

    رد

  • انت حمار ياسباعى الم تقرأ قوله تعالى :
    هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

    رد