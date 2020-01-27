حتى يفتح الله بيننا وبين القوم الظالمين .. السباعي: على “السراج” إعلان حالة النفير القصوى

أخبار ليبيا 24 متابعات

رأى العضو المُقاطع لمجلس النواب، علي السباعي، أنه يجب الضغط على رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، لإعلان حالة النفير القصوى في ليبيا.

السباعي قال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “على القوى العسكرية الفاعلة في الأرض أن تضغط على فائز السراج باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة لإعلان حالة النفير القصوى، وتسخير كافة موارد الدولة لخدمة المعركة الحاسمة، حتى يفتح الله بيننا وبين القوم الظالمين”.

وتابع أن أي حديث عن حلول سياسية، أو جنيف، أو هدنة، أو نحو ذلك، في ظل هذه الحشود والأرتال والجبهات المفتوحة، هي خيانة مكتملة الأركان، مُستدركًا “أما ما يُعرف بالمجتمع الدولي، فلن يتدخل إلا ليساهم في هزيمتك، أو ليعزلك عن حليفك التركي”، حسب قوله.

ومن المرتقب انطلاق قمة ليبية جديدة في مدينة جنيف السويسرية، نهاية شهر يناير الجاري من أجل تشكيل حكومة جديدة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين الذي عقُد يوم الأحد الماضي.

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