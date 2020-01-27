الاتحاد الاوروبي: قلقون من التطورات الأخيرة في ليبيا

ليبيا – عبر رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال اتصال هاتفي أمس الأحد عن قلقه إزاء التطورات في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وليبيا.

الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية وفي بيان لها نقلته قناة “روسيا اليوم” أشارت إلى أن بوريل أكد استعداده كممثل عن الاتحاد الأوروبي للعمل مع جميع الشركاء الدوليين لجعل الشرق الأوسط ومنطقة الخليج أكثر سلاما واستقرار.

وتابعت الدائرة أن بوريل أعرب لتشاووش أوغلو عن قلقه إزاء الوضع الأمني على مشارف العاصمة طرابلس والصعوبات في تحقيق وقف إطلاق النار والبدء بتسوية النزاع الليبي بطرق سياسية.

وبحسب البيان فقد اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات من أجل العمل على معالجة هذه القضايا الملحة التي تؤثر على الاستقرار في المنطقة وبالتالي على أمن الاتحاد.

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