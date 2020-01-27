رجب: حكومة الوفاق تنفق عوائد النفط على الميليشيات التي تقتل أولادنا وجلب المرتزقة والإرهابيين

ليبيا – قال وزير الداخلية السابق اللواء صالح رجب إن الليبيين فقدوا الثقة بالمؤتمرات الدولية ونتائجها لتغيير الواقع في بلادهم.

رجب وفي تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الاثنين أوضح أن الكل يركز على الحل العسكري بدليل قرار مشايخ القبائل الموحد بضرورة إغلاق حقول النفط والغاز رغم تضرر الجميع بالشرق جراء ذلك اقتصادياً.

وأضاف رجب :”نريد أن نوصل رسالة للعالم بدعمنا للجيش الليبي في معركته لمحاربة الإرهاب فعوائد النفط تنفق من قبل الوفاق لصالح الميليشيات التي تقتل أولادنا بالجيش وفي جلب مرتزقة وإرهابيين من كل حدب وصوب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية