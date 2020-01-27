المسماري: تصريحات أردوغان مستفزة والكرة في ملعب سلامة حيال خرق تركيا

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أن تصريحات الرئيس التركي رجب إردوغان تعتبر استفزازا للقوات المسلحة الليبية وخرقا واضحا لوقف إطلاق النار، متوقعا أن يكون هناك قرار بسبب هذه التصريحات التي تدل على نوايا سيئة.

وأشار المسماري في لقاء مع قناة العربية الحدث أمس إلى أن مخطط أردوغان لإرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا معلن في حين تواصل تركيا إرسال الإرهابيين والمرتزقة دعما لحكومة الوفاق، مشيرا إلى أن الكرة الآن بملعب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والمجتمع الدولي للتصرف حيال خرق تركيا المستمر.

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