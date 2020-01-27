المستشار صالح يبحث مع برلماني مصري سبل التنسيق لمواجهة التدخل التركي في ليبيا

ليبيا – إستقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الأحد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج وعضو مجلس النواب المصري الدكتور مصطفى بكري.

اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية بحث توحيد المواقف بين المجلسين الليبي والمصري حول التحديات التي تواجهها المنطقة العربية عامة وليبيا خاصة بعد القرار التركي السافر بالتدخل في الشأن الليبي ودعمه للإرهاب والمليشات المسلحة التي تقوض امن واستقرار البلاد وتعطل قيام الدولة وتحارب الشعب الليبي وقواته المسلحه وتؤثر على امن واستقرار دول الجوار.

وثمّن المستشار صالح الدور الذي تلعبه جمهورية مصر العربية لدعم محاربة الارهاب في ليبيا بإعتبار أن الشعبين تربطهم روابط تاريخية قوية.

بدوره أشاد عضو مجلس النواب المصري بالامن والاستقرار الذي تشهده المناطق الخاضعة لسلطة مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه والقوات المسلحة.

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