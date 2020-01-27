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مباحثات إماراتية جزائرية لإيجاد حلول سلمية في ليبيا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من المقرر أن يصل اليوم الاثنين إلى العاصمة الجزائرية وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤولين في الجزائر للتباحث حول القضايا المشتركة والقضايا الإقليمية، ومن بينها الملف الليبي.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية الأحد أن وزير الخارجية الإماراتي سوف يجتمع مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم في إطار زيارة وصفتها الجزائر بأنها تندرج في إطار علاقات الأخوة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وسيناقش آل نهيان مع المسؤولين في الجزائر آخر تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا وسبل إيجاد حلول سلمية للأزمة بعد أيام من مؤتمر برلين الذي شهد حضوراً إماراتياً وجزائرياً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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