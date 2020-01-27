إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها أنقذت 184 مهاجراً غير شرعي، 102 منهم تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية، فيما تم إنقاذ البقية قبالة سواحل مالطا.

وأضافت المنظمة الإنسانية الدولية في تغريدة بحسابها الرسمي في تويتر أن عملية إنقاذ المهاجرين تمت بتعاون جميع الفرق والسفن واستمرت لما يقرب عن 72 ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن أزمة الهجرة غير القانونية ما تزال على رأس القضايا التي تعقد العلاقة بين ليبيا وعدد من الدول الأوروبية التي تضررت من أفواج الهجرة التي تعبر البحر المتوسط قادمة من السواحل الليبية.

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