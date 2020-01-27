الزائدي: نخوض معركة من أجل الوطن

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، أن الشعب الليبي بقيادة قواته المسلحة يخوض معركة حاسمة وفاصلة من آجل الوطن.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “لا ينبغي أن ننشغل خلالها بمعارك جانبية تهدر الوقت والجهد، ليكن منطلقنا جميعا، جل من لا يخطئ، والتقدير لمن يتجاوز الأخطاء مهما كبرت، والشكر لمن يعتذر عن زلات اللسان وسوء الفهم، وفي اذهاننا دوما تكتيكات الإخوان وتوابعهم وداعميهم ومحاولاتهم اليائسة لشق الصف الوطني الذي تصلب، فأصبحت ساعات النصر قريبة”.