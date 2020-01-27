"الحاراتي" أخطر العناصر الإرهابية التي يوظفها أردوغان للقتال في ليبيا

كشف تقرير بالفيديو لقناة مباشر قطر، عن الإرهابيين الذين يوظفهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل جلب الميليشيات المسلحة والإرهابية للقتال في ليبيا، ضد الجيش الوطني الليبي، وذلك لتوسعة مشروع أردوغان التخريبي في المنطقة.

وأضاف التقرير، أن ضمن هؤلاء المرتزقة مهدي الحاراتي، و هو أخطر العناصر الإرهابية في سوريا، وهو إيرلندي الجنسية، وهو مسئول الإشراف، وجلب العناصر الإرهابية السورية إلى ليبيا، وهو ضمن المجموعات التي تقاتل بصفوف الميليشيات الإرهابية مع الجيش التركي وحكومة السراج، ولفت التقرير أن الإرهابي الحاراتي له علاقات قوية مع المخابرات التركية ، وواحد ضمن ممن لهم علاقات وطيدة بأردوغان .

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