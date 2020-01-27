تراجع عن فقرة تخص سلامة.. الرئاسي يستبدل بياناً رسمياً بآخر

في حادثة ليست الأولى من نوعها قام المجلس الرئاسي بحذف بيانه الذي أصدره ليلاً بخصوص الهدنة واستبدله بآخر بعد أن حذف منه بعض الأجزاء.

وحمل البيان الأول المحذوف جانباً من النقد للمبعوث الأممي غسان سلامة حيث دعا الرئاسي أعضاء مجلس الأمن الذين ساهموا بصياغة بيان مؤتمر برلين لتحمل مسؤولياتهم تجاه خروقات الهدنة ومقررات المؤتمر والتي أدانها بشدة المبعوث الأممي إلى ليبيا، مضيفاً أن هذا الأمر يبدو أقصى ما يستطيع فعله، في إشارة إلى سلامة.

لكن الرئاسي في بيانه الجديد قام بإلغاء هذه الجملة مكتفياً بالقول إنه أمام ما وصفها بخروقات وقف إطلاق النار سوف يكون مضطراً لإعادة النظر في مشاركته بأي حوار.

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