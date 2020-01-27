الثني: تصريحاتي اُسيء فهمُها.. ولم أقصد الإساءة للنظام السابق

أكد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “المؤقتة”، عبدالله الثني، أن تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها الخميس الموافق 23 يناير 2020م إلى قناة سكاي نيوز العربية، ” اُسيء فهمُها”.

وقال الثني، في بلاغ صحفي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “إن بعض التصريحات قد اُسيء فهمُها، وإنما كانت في معرض الحديث عن البنية التحتية التي لم تكن في الصورة المثلى لها وتعرضت للدمار والخراب اثناء الحرب، ولا نقصد فيها الإساءة إلى النظام السابق أو أنصاره او التيار الذي يمثله فهم جزءاً من تاريخ ليبيا ومكون أساسي من مكونات الوطن”.

وتابع الثني، “معركتنا اليوم هي معركة وطن وليست أيدولوجيات وأفكار فالمعركة ضد الإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون معركة واجبة من أجل تحرير ليبيا من المليشيات واستعادة السيادة والكرامة للوطن والمواطن لنحتكم جميعاً لإرادة الشعب الليبي دون سواه. ولذل فإنني ومن واجب مسؤوليتي الأخلاقية والقانونية بصفتي رئيس وزراء لكل الليبيين على حد سواء لا فرق بين توجه أو تيار أو فكر سياسي”.

وأضاف، “إننا نعمل معاً لليبيا الجديدة دون اقصاء او مغالبة او تهميش بين مكونات شعبنا الليبي الأبي الصابر الصامد في وجه محاولات الغزو التركي او سواه، وإننا كما عهدتمونا نعمل معاً بكل ما اوتينا من جهد وقوة لرفعة هذا الوطن حراً عزيزاً مهاباً ينعم مواطنوه بالرفاه والأمان والاستقرار”.