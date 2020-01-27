دبلوماسي جزائري: حدة الأزمة الليبية ستنخفض مع توقف ضخ الأسلحة

أكد الدبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي، أن حدة الأزمة الليبية ستنخفض حين تتوقف عملية ضخ الأسلحة إلى أطراف النزاع الليبي، مجددا رفض الجزائر الحل العسكري في ليبيا

وشدد رحابي، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، على أهمية توفير دول الجوار الليبي إمكانيات عسكرية وبشرية من أجل حماية الحدود، قائلا “الدول التي تملك المفاتيح الحقيقية في ليبيا، هي الدول التي تسلح الأطراف المتنازعة في المنطقة، وتحقيق انفراجة على صعيد الأوضاع الراهنة في ليبيا مرتبط بضمان التوقف عن تزويد الأطراف المتصارعة بالسلاح”.

وفي السياق، أشار رحابي إلى أن مؤتمر برلين أوضح مسؤولية الدول حيال تفاقم الوضع في ليبيا، حيث تواصل في تغذية الحرب بين الفرقاء بضخ الأسلحة.