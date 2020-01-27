الملف الليبي على رأس أجندة قمة الاتحاد الإفريقي الشهر المقبل

أعلن السفير الأثيوبي لدى روسيا أن الوضع في ليبيا سيكون على رأس أجندة القادة الإفريقيين خلال قمة الاتحاد الإفريقي المزمع عقدها يومي التاسع والعاشر من فبراير القادم.

وأوضح السفير الإثيوبي لوكالة سبوتنيك أن الأزمة في ليبيا تؤثر على كل بلد في إفريقيا، مؤكدا أن مشاكل القارة يجب أن تحل من قبل الإفريقيين أنفسهم.

وكان الرئيس الكونغولي دنيس ساسو رئيس اللجنة الإفريقية المعنية بليبيا قد دعا الاتحاد الإفريقي إلى جعل الوضع في ليبيا أولوية في جدول أعمال مؤتمر قمة هذا العام، التي ستعقد في أديس أبابا.

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