لجنة الدفاع النيابية: ندعو تونس للإصطفاف إلى جانب الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية ضد الغزو العثماني

ليبيا – وجهت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب دعوة للشعب التونسي للاصطفاف إلى جانب الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية المتمثلة بمجلس النواب والقوات المسلحة التي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم ودول الجوار.

لجنة الدفاع والأمن القومي لفتت في بيان لها وفقاً لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد إلى المحاولات المتكررة لمن وصفتهم بقادة العدوان التركي وأعوانهم للاستعانة بالمرتزقة والإرهابيين وإرسالهم إلى ليبيا عبر رحلات بحرية وجوية.

ونوّهت إلى ان الهدف من إرسال المرتزقة و الإرهابيين هو السيطرة على ليبيا أولاً ودول جوارها لاحقاً، مثمنةً الموقف التونسي الرافض للعدوان التركي العثماني على ليبيا.

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