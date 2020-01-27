عقيلة يلتقي عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري

وتناول اللقاء بحث توحيد المواقف بين المجلسين الليبي والمصري حول التحديات التي تواجهها المنطقة العربية عامة وليبيا خاصة بعد القرار التركي بالتدخل في الشأن الليبي ودعم أنقرة للمجموعات المسلحة ونشر الإرهاب في ليبيا.

ومن جانبه، أثنى عقيلة على دور مصر في الملف الليبي ودعمها لجهود الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب، وبدوره أشاد عضو مجلس النواب بالأمن والاستقرار التي تشهده المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الليبية والجيش الوطني.

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