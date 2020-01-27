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عقيلة يلتقي عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري

وتناول اللقاء بحث توحيد المواقف بين المجلسين الليبي والمصري حول التحديات التي تواجهها المنطقة العربية عامة وليبيا خاصة بعد القرار التركي بالتدخل في الشأن الليبي ودعم أنقرة للمجموعات المسلحة ونشر الإرهاب في ليبيا.

ومن جانبه، أثنى عقيلة على دور مصر في الملف الليبي ودعمها لجهود الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب، وبدوره أشاد عضو مجلس النواب بالأمن والاستقرار التي تشهده المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الليبية والجيش الوطني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • التم المتعوس علي المنحوس وخائب الرجاء ،، شن بتتوقعوا بيطلع منهم
    واحد كان يقوي في وثيقه مبايعته ل شيطان وابليس العالم الذي اخذه الله اخذ عزيز مقتدر والثاني موطي لها الشيطان وأخذ منه فلوس وصك رشوي علشان ي هبط معاه ..
    كلاهما سواء عقيله الطالح والا بكري المهزوم .

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