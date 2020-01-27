الآغا يكشف تفاصيل صفقة مشبوهة بين مركزي طرابلس والمركزي التركي

البيضاء-العنوان

كشف رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، تفاصيل إتمام عملية مصرفية في صفقة وصفها بالمشبوهة بين مصرف ليبيا المركزي وبنكل تركيا المركزي.

وقال الآغا في تصريحات عبر موقع المختار العربي، “إن الصفقة تتضمن وديعة ذات عائد صفري بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي في المصرف التركي المركزي لمدة 4 سنوات”.

وأشار الآغا إلى أن هذه الوديعة ليست الأولى بل الخامسة، حيث استغل المصرف المركزي طرابلس قانون منع الفوائد الربوية الصادر عن المؤتمر الوطني العام باعتبار عدم وجود أي فوائد على الودائع والاعتماد المباشر وقام بوضع وديعة بدون فوائد بالتعاون مع الحكومة التركية.