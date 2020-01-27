الملف الليبي ضمن جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي فبراير المقبل

تحتضن العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أعمال قمة الاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها في شهر فبراير المقبل، لبحث عدد من القضايا والملفات ومن بينها الملف الليبي.

وأوضح السفير الأثيوبي لدى روسيا اليمايهو تيغينو، أن الملف الليبي سيكون ضمن جدول أعمال القمة بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية، قائلا “ليبيا ليست جدول أعمال بلد واحد. ليبيا جدول أعمال القارة كلها، وفي الوقت الحالي أصبح ذلك جدول أعمال عالمي، الأزمة في ليبيا تؤثر على كل بلد في أفريقيا، والمشاكل الأفريقية يجب أن تحل من قبل الأفارقة”.

وكان رئيس جمهورية الكونغو، دنيس ساسو نغيسو، قد دعا في وقت سابق الاتحاد الأفريقي إلى جعل الوضع في ليبيا أولوية في جدول أعمال مؤتمر قمة هذا العام.