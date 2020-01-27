بسبب الحمولة الزائدة .. هبوط اضطراري لطائرة تابعة شركة الخطوط الليبية القاصدة اسطنبول

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت مصادر مطلعة لوكالة أنباء ليبيا 24 من داخل مطار معيتيقة الدولي عملية هبوط اضطراري لطائرة تابعة شركة الخطوط الجوية الليبية القاصدة اسطنبول قبل قليل بسبب خلل فني بعد اقلاعها من المطار صباح اليوم الإثنين .

المصادر أوضحت أن الرحلة تحمل رقم 192 وعلى متنها مائة وثلاثون راكبًا، والتي واجهت صعوبات كبيرة بعد إقلاعها بعشرين دقيقة مما أضطر قائد الطائرة لاتخاذ قرار بالعودة للمطار .

وذكرت المصادر نفسها أن عملية الهبوط جرت بسلام، ولم تعلن شركة الخطوط الجوية حتى الآن عن أسباب عودة الرحلة ونوع الخلل الفني بالطائرة .

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