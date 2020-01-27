المستشار صالح يلتقي النائب المصري مصطفى بكري بحضور الحويج

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس بمدينة القبة عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، بحضور وزير الخارجية عبد الهادي الحويج.

اللقاء تناول بحث توحيد المواقف بين البرلمان الليبي والمصري حول التحديات التي تواجه المنطقة العربية عامة وليبيا خاصة، بعد قرار تركيا السافر بالتدخل في الشأن الليبي ودعمها للإرهاب والميليشيات المسلحة التي تقوض أمن واستقرار ليبيا وتعطل قيام الدولة وتؤثر على دول الجوار.

حيث أشاد المستشار صالح بدور مصر في دعم محاربة الإرهاب في ليبيا، ومن جانبه أشاد النائب المصري بالأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسلطة مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه والقوات المسلحة.

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