جنائي طبرق يضبط كمية من المتفجرات مادة “TNT”

أخبار ليبيا 24 – خبر

تحركت دوريات تابعة لقسم البحث الجنائي طبرق بعد وردت معلومات عن وجود مركبة قامت بإخفاء شي بالطريق الرابط بين طبرق أجدابيا .

أوضح المكتب الإعلامي للقسم على صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالقسم للتأكد من المعلومة ولمعرفة هذا الشئ .

وذكر أنه عند وصول أعضاء التحريات للمكان المشار إليه تبين بأنها كمية من المتفجرات مادة TNT قامت سيارة بإخفائها بالطريق الرابط بين طبرق اجدابيا .

وأشار المكتب أنه يشتبه بتهريب هذه المتفجرات لمكان آخر لإحدى المدن التي تربطها بتلك الطريق .

ونوه أنه تم تكليف دوريات القسم للتوجه للمكان المعلوم، وتم العثور على عدد 37 شنطة متفجرة مضادة للدبابات، لافتًا أنه تم تحميلها ونقلها للقسم واتخذت الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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