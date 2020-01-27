بن عثمان يتهجم على “سلامة” ويصفه بالتافه وأنه ليس من الراجل

أخبار ليبيا 24 – خاص

تهجم مايسمي برئيس مؤسسة كويليام للأبحاث نعمان بن عثمان على المبعوث الأممي غسان سلامة ووصفه بالتافه وأنه ليس من الراجل .

وجاء سب وقذف بن عثمان لسلامة لأنه غير قادر على أداء المهمة التي أوكل بها من قبل مجلس الأمن، على حسب وصفه .

وأشار – في الفيديو الذي اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه – إلى أنه من الممكن أن يضيع “سلامة” كل جهود الثوار والشهداء من أجل تحرير ليبيا وبقاء ثورة فبراير .

وطالب بن عثمان سلامة بالخروج الآن وتحديد من هي الجهة التي اخترقت وقف إطلاق النار .

ووصف بن عثمان تقدم قوات الجيش إلى منطقتي القداحية والهيشة بالغدر والالتفاف على ثوار ماينعتهم بأبناء اسبرطه – مليشيات مصراتة المدعومة بالمرتزقة السورية.

بن عثمان قال العالم كله شاهد رد ثوار مصراتة، حسب وصفه، على محاولة تقدم قوات الجيش لمصراتة، لافتًا إلى أنهم على بعد “100” كلم منها .

وأوضح أن مايسمي بثوار مصراتة أمنوا الطريق المؤدي إلى مصراتة عبر منطقة بوقرين بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، وهم على أهبة الاستعداد .

وتوعد مايسمي برئيس مؤسسة كويليام للأبحاث أبناء قوات الجيش الليبي – الذين وصفهم بأبناء الحرام – بالرد القاسي، وأن الثوار سيردونهم إلى منطقة الرجمة، حسب زعمه .

يشار إلى أن الناطق باسم قوات الجيش اللواء أحمد المسماري، أعلن أمس الأحد، أن وحدات الجيش أحكمت السيطرة على منطقتي القداحية والهيشة الواقعتين شرق مدينة مصراتة، تزامناً مع اندلاع اشتباكات عنيفة بعدد من محاور القتال في ضواحي طرابلس.

المسماري أوضح أن وحدات القوات المسلحة أجبرت مليشيات مصراتة على الفرار باتجاه منقطة بوقرين وسيطرت على عدد من الآليات العسكرية التابعة للجماعات المسلحة وتمكنت من أسر عدد من المقاتلين.

وأكد على تقدم الواحدت العسكرية بشكل كبير نحو وسط مدينة مصراتة وباتت على بعد 100 كم، مشيراً إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بمنطقة زمزم بين القوات المسلحة ومليشيات ماتسمي حكومة الوفاق .

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