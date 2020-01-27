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“قلق ألماني” من انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم يتوقف تدفق السلاح في ليبيا خاصة من الجانب التركي رغم الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين وفق ما أعلنت الأمم المتحدة التي أبدت قلقها على مصير الهدنة الحالية

وفي ذات السياق، قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها أن ما يهم الآن هو التوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر ستتفاوض بشأنه في الأيام المقبلة اللجنة العسكرية 5+5.

تعهدات الدول بشأن منع إرسال أسلحة ومقاتلين ينفيه الواقع الذي سجل وصول شحنات ومعدات عسكرية ومرتزقة يتوافدون على ليبيا كل يوم.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد تأسفت لوقوع انتهاكات وصفتها بالصارخة والمستمرة لحظر التسليح في ليبيا مشيرة إلى أن العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى شوهدت خلال الأيام الماضية وهي تهبط في المطارات الليبية لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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