“قلق ألماني” من انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

لم يتوقف تدفق السلاح في ليبيا خاصة من الجانب التركي رغم الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين وفق ما أعلنت الأمم المتحدة التي أبدت قلقها على مصير الهدنة الحالية

وفي ذات السياق، قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها أن ما يهم الآن هو التوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر ستتفاوض بشأنه في الأيام المقبلة اللجنة العسكرية 5+5.

تعهدات الدول بشأن منع إرسال أسلحة ومقاتلين ينفيه الواقع الذي سجل وصول شحنات ومعدات عسكرية ومرتزقة يتوافدون على ليبيا كل يوم.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد تأسفت لوقوع انتهاكات وصفتها بالصارخة والمستمرة لحظر التسليح في ليبيا مشيرة إلى أن العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى شوهدت خلال الأيام الماضية وهي تهبط في المطارات الليبية لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين.

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