لتغطية العجز بمستشفي الثورة .. عقوب يصدر تعليمات لاستجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة من مصر

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب تعليمات لاستجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة من جمهورية مصر العربية لتغطية العجز بمستشفي الثورة بالبيضاء .

وتوجهت اللجنة المكلفة من باستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعده من مستشفى الثورة إلى جمهورية مصر العربية لاستجلاب الاحتياجات المعتمده من قبل إدارة المستشفى .

وقد وصلت اللجنة يوم أمس لمدينة الإسكندرية للبدء في مهامها وذلك بتعليمات من وزير الصحة لسد العجز بالمستشفي .

يشار إلى أنه تم تزويد المستشفي أمس الأحد بمعدات وأجهزة لعدد غرفتين للعناية الفائقة تحتوي كل غرفة على ثمان أسرة .

الجدير بالذكر أن مستشفي الثورة بالبيضاء أعلن في الثالث والعشرين من الشهر الحاري حـــالة الطوارئ بالمستشفى نظراً لوصول حالات متعددة من الإنفلونزا الموسمية ودخولها قسم العناية المركزة وتم إغلاق العناية تماماً وتحويل جل الحالات للمستشفيات المجاورة وإيقاف الزيارة على العناية ولم ترفع حالة الطوارئ حتى اليوم رغم انتهاء المدة التي حددت أنها ثلاث ايام .

ويشكوى سكان الجبل الأخضر من انقطاع الكهرباء ونقص حاد في امدادات الغاز والكيروسين في فصل الستاء والتي تصل درجة الحرارة في بعض الاحيان الي تحت الصفر ناهيك عن انتشار القمامة في شوارع المدن والقرى دون حل جذري لها ويعوز المهتمين بالمجال الصحي أن كل هذه أسباب تساهم في انتشار الأمراض بشكل عام .

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