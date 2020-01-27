مهلة 10 أيام لإزالة اللافتات المكتوبة بلغة أجنبية في بنغازي

أمهلت بلدية بنغازي أصحاب الأنشطة المختلفة والقطاعين العام والخاص عشرة أيام لإزالة اللافتات المكتوبة بلغات أجنبية مختلفة، واستبدالها بأخرى مكتوبة بعبارات عربية معبرة عن تلك اللغات.

واستندت إلى القانون رقم 24 العام 2001 الذي يمنع استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات، وأيضا لقانون السياحة وقرار وزير الحكم المحلي رقم 439 العام 2014، بشأن لائحة اللافتات وأعمال الدعاية، حسب إعلان منشور على صفحة البلدية بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واستثنى الإعلان المواقع والأماكن السياحية، وعلامات الوكالة التجارية، شريطة الحصول على موافقة المكتب المختص بوزارة الاقتصاد.

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