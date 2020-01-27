الثني يفتتح عدداً من المشاريع الأمنية والخدمية في درنة

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني خلال جولة تفقدية أمس على أوضاع واحتياجات مدينة درنة، والمشاريع الحكومية المقامة فيها.

وشملت الجولة زيارة مشروع طريق الكورنيش والحديقة، كما اطلع على نسب الإنجاز بمشروع مديرية أمن درنة، ومشروع صيانة مقر البحث الجنائي، إضافة إلى افتتاحه مقر مركز شرطة الساحل الشرقي، وفرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومركز شرطة الفتائح.

وفي قطاع التعليم افتتح رئيس الحكومة مدرسة النهضة بمنطقة باب طبرق، كما وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مقر مراقبة التعليم درنة.

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