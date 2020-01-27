مكافحة الأمراض يتابع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

عقد مدير عام المركز الليبي لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار، اليوم الاثنين، اجتماعا بمقر مركز طوارئ طب المجتمع التابع للمركز بشأن انتشار مرض الكورونا الجديد في جمهورية الصين الشعبية.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة آلية متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض للتقليل من اخطار دخول فيروس كورونا للبلاد.

وخلال الاجتماع طمئن مدير عام المركز بدر الدين بشير النجار، بعدم تسجيل أي حالة بالمرض في البلاد، وفي الجالية الليبية المتواجدة بالصين، مؤكدا أن المركز قد رفع من حالة التأهب والاستعداد لمنع دخول المرض للبلاد.