وزير خارجية الإمارات يستطلع التطورات الليبية بالجزائر بعد زيارة إردوغان

وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد اليوم الإثنين إلى الجزائر، في زيارة عمل تبحث تطورات الملف الليبي، بعد يوم واحد من زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وكان في استقباله وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، حيث من المقرر أن يجريا محادثات في مواضيع مشتركة تهم البلدين، خصوصًا الوضع في ليبيا، حسب بيان سابق لوزارة الخارجية الجزائرية.

ولفتت الوزارة إلى مساعي «الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدًّا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيدًا عن أي تدخل أجنبي».

وتأتي زيارة بن زايد بعد أيام من زيارة مماثلة قام بها بوقادوم إلى دولة الإمارات في 15 يناير الجاري ، قادمًا من المملكة العربية السعودية.

واللافت أن الوزير الإماراتي حل بالجزائر بعد ساعات من مغادرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان البلاد، حيث اتفق مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتنسيق الدائم بين البلدين حول تطورات الأزمة.

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وتحاول الجزائر من خلال تكثيف تحركاتها مع اللاعبين الرئيسيين في ليبيا تثبيت الهدنة الهشة، التي تتعرض لانتهاكات من كلا الطرفين، لاسيما وأن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان لها «تأسفت للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا» المفروض بالقرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2011، مضيفة أن ذلك يستمر «حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية» في برلين في 19 يناير.

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