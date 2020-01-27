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وصول مئات حاويات البضائع إلى ميناء الخمس

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء الخمس البحري اليوم الاثنين السفينة “كيستريل إس” التابعة للوكيل الملاحي الربان العالمية محملة بـ29 ألف و700 طن من الذرة الصب.

كما وصلت إلى الميناء السفينة “ويل ماين” التابعة لأمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية محملة بـ326 حاوية من البضائع والسلع المختلفة

وأشارت إدارة الميناء ضمن بيانات نشرتها اليومية إلى دخول السفينة “غيسنا سكيبريس” التابعة لوكالة الدليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها أكثر من 100 حاوية من البضائع المتنوعة.

ودخلت إلى ميناء الخمس السفينة “كورونا جيه” محملة بنحو 560 حاوية من البضائع والسلع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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