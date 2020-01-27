بوريل: من المهم التحلي بالصبر والعمل بشكل مستمر من أجل حل الأزمة الليبية

ليبيا – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل على ضرورة التحلي بالصبر والعمل بشكل مستمر من أجل حل الأزمة الليبية.

بوريل أشار خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين بعد لقائهما اليوم الإثنين وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد لتوحيد وتطوير السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية المشتركة.

واعتبر أن الأزمة الليبية تتطلب مزيداً من الجهد الدولي المنسق، مؤكداً على أن حل الأزمة الليبية لن يتم غداً على حد قوله.

وتوافق بوريل وماس على أهمية مؤتمر برلين حول ليبيا، مشددين على أنه شكل خطوة أولى يجب متابعتها للتوصل إلى نتائج.

ويرى الطرفان أن مجلس الأمن الدولي يضطلع حالياً بمسؤولية تبني قرار يضفي مزيداً من القوة والشرعية على مقررات برلين خاصة فيما يتعلق بوقف اطلاق النار ومراقبة حظر توريد السلاح لليبيا.

كما شددا على دعمهما غير المحدود لعمل مجلس الأمن والدولي والمبعوث الأممي الخاص لليبيا غسان سلامة.

يشار إلى أنه من المقرر أن تجتمع لجنة 5+5 حول ليبيا في جنيف خلال الأيام القادمة وهو الأمر الذي تنظر إليه برلين وبروكسل بإيجابية.

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