هذا ما قالته ويليامز بشأن الانتخابات البلدية في سبها

التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، عميد بلدية سبها الشاويش عبد السلام الشاويش.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن ويليامز هنأت الشاوش وأعضاء مجلس المدينة بعد أدائهم اليمين الدستورية مؤخراً.

وأعربت ويليامز عن تمنياتها لهم بالنجاح في مهمتهم وخدمة مجتمعهم، أثنت على اللجنة المركزية للانتخابات البلدية لنجاحها في اختتام العملية الانتخابية في سبها، وعلى الليبيين لتصميمهم على ممارسة حقوقهم الديمقراطية رغم الظروف الصعبة.